Лавров назвал США прямым соучастником ближневосточного конфликта

США, которые обеспечивают дипломатическое прикрытие действий Израиля в секторе Газа, стали прямым соучастником ближневосточного конфликта. Такое заявление в ходе заседания Совета Безопасности ООН сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Осуществляя дипломатическое прикрытие действий Израиля, поставляя орудие и боеприпасы, Вашингтон — всем это понятно — стал прямым соучастником конфликта, так же как и в случае с ситуацией на Украине», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

По его мнению, в случае прекращения помощи Израилю со стороны США боевые действия на территории палестинского анклава сразу завершатся. Однако американские власти не хотят или не могут пойти на такой шаг, подчеркнул Лавров. Министр не исключил, что главной целью нынешнего руководства США является не спасение людей, а поднятие своего рейтинга в преддверии президентских выборов.

В то же время руководитель МИД РФ обратил внимание, что американские чиновники уже 10 месяцев рассказывают международному сообществу об «эффективности» своей политики на Ближнем Востоке. При этом они требуют свернуть работу СБ ООН по урегулированию кризиса.

«Раз за разом [Вашингтоном] применяется право вето, блокируются призывы о немедленном, постоянном и повсеместном прекращении огня», — пояснил Лавров.

Ранее западные страны обвинили в проведении «геополитических экспериментов» на Ближнем Востоке.