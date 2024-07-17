Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лавров заявил о невыполнении последних решений СБ ООН по Палестине

Лавров: последние решения СБ ООН по палестинской проблеме остались на бумаге

close
100%
Mary Altaffer/AP

Все последние решения Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу пока остались только «на бумаге», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства 17 июля выступил на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке. В ходе мероприятия он подчеркнул, что на сегодняшний день палестинская проблема является самой «острой и неотложной».

«Совет Безопасности [ООН] уже в четвертый раз за 10 месяцев проводит заседание на министерском уровне. Были приняты четыре резолюции», — сказал Лавров.

При этом он добавил, что никакие решения по Палестине так и не были реализованы. В частности, об этом свидетельствует продолжающаяся операция Израиля в секторе Газа.

Также министр обвинил западные страны в проведении «геополитических экспериментов», которые усугубляют обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По словам Лаврова, государства этих регионов должны сами и без вмешательства других держав определять свой путь к укреплению суверенитета.

10 мая Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой признается право палестинцев на членство в международной организации. Кроме того, в документе содержится призыв к Совету Безопасности «положительно пересмотреть» решение о возможности признания Палестины полноправным членом ООН.

Ранее в МИД РФ заявили, что страна поддерживает вступление Палестины в ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами