Лавров заявил о невыполнении последних решений СБ ООН по Палестине

Все последние решения Совета Безопасности ООН по палестинскому вопросу пока остались только «на бумаге», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом пишет ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства 17 июля выступил на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке. В ходе мероприятия он подчеркнул, что на сегодняшний день палестинская проблема является самой «острой и неотложной».

«Совет Безопасности [ООН] уже в четвертый раз за 10 месяцев проводит заседание на министерском уровне. Были приняты четыре резолюции», — сказал Лавров.

При этом он добавил, что никакие решения по Палестине так и не были реализованы. В частности, об этом свидетельствует продолжающаяся операция Израиля в секторе Газа.

Также министр обвинил западные страны в проведении «геополитических экспериментов», которые усугубляют обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке. По словам Лаврова, государства этих регионов должны сами и без вмешательства других держав определять свой путь к укреплению суверенитета.

10 мая Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой признается право палестинцев на членство в международной организации. Кроме того, в документе содержится призыв к Совету Безопасности «положительно пересмотреть» решение о возможности признания Палестины полноправным членом ООН.

Ранее в МИД РФ заявили, что страна поддерживает вступление Палестины в ООН.