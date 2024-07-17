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Финского ультраправого депутата подозревают в хранении оружия дома

Полиция Финляндии подозревает депутата Ворнанена в хранении оружия дома

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Полиция Финляндии подозревает депутата от ультраправой партии «Истинные финны» Тимо Ворнанена в незаконном хранении оружия дома. Об этом сообщает издание Yle.

«При обыске дома подозреваемого были изъяты два магазина и два газовых пистолета, на которые у подозреваемого не было необходимых разрешений», — заявили в пресс-службе финской полиции.

В полиции утверждают, что на последнем допросе Ворнанен заявил, что приносил с собой оружие в здание парламента как минимум дважды. Ворнанену вменяют подозрение в стрельбе в публичном: депутат сначала вступил в словесную перепалку со своим коллегой.

До этого в Финляндии задержали депутата парламента от правой партии «Истинные финны» Тимо Ворнанена по подозрению в стрельбе у ресторана.

По данным Yle, сейчас Ворнанен находится под стражей за преступление против жизни и здоровья. При этом в пресс-релизе полиции его личность не раскрывается, однако информация соответствует ранее известным фактам.

Ранее в центре Москвы водитель устроил стрельбу под лезгинку.

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