Новый представитель НАТО на Украине будет диктовать Киеву волю Североатлантического альянса. Такое мнение в интервью RT высказал политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, комментируя назначение на соответствующую должность экс-замгенсека организации по военной политике Патрика Тернера.

«До этого речь шла о разнообразных кураторах Запада в тех или иных сферах, которые безвылазно сидят в Киеве и которые фактически олицетворяют волю Запада и безволие Киева в принятии тех или иных политических решений», — напомнил эксперт.

Он добавил, что несмотря на наличие представителя НАТО на Украине, альянс и дальше будет кормить Киев обещаниями о вступлении в военный блок. Однако этого так и не произойдет.

Как сообщается на официальном сайте Североатлантического альянса, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил своего бывшего помощника по операциям, оборонной политике и планированию Патрика Тернера на пост главы представительства организации на Украине.

Из сообщения следует, что новый глава представительства НАТО в Киеве официально вступит в должность в сентябре текущего года. Комментируя ситуацию, Столтенберг назвал Тернера опытным и преданным своему делу государственным служащим.

Ранее Карл III заявил, что Британия поможет Украине на ее пути в НАТО.