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Канцлер Германии назвал главный приоритет проекта бюджета страны

Шольц: обеспечение безопасности — главный приоритет проекта бюджета Германии

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Fabian Sommer/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обеспечение безопасности является главным приоритетом согласованного проекта бюджета Германии на 2025 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу правительства ФРГ.

Шольц отметил, что в неспокойные времена Германия должна быть якорем стабильности, и федеральное правительство несет за это ответственность.

«Поэтому мы устанавливаем четкие приоритеты в согласованном только что проекте бюджета. В центре — безопасность, потому что сегодня без безопасности не будет всего остального», — сказал канцлер.

До этого агентство Reuters сообщало, что правительство Германии в 2025 году намерено выделить на военную помощь Украине вдвое меньше, чем в этом году. Уточнялось, что проект бюджета, подготовленный в правительстве, планируется принять 17 июля. Он включает среднесрочное финансовое планирование до 2028 года, когда должен закончиться специальный фонд вооруженных сил, созданный для достижения показателей по расходам стран НАТО.

Ранее глава Минобороны ФРГ запросил дополнительные €4 млрд для военной помощи Украине.

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