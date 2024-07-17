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В Новой Каледонии требуют выгнать французскую полицию из региона

Сторонники независимости Новой Каледонии потребовали отослать с островов полицию

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Alexandros Michailidis/Shutterstock

Сторонники независимости Новой Каледонии потребовали отослать с островов архипелага французскую полицию. Об этом сообщает газета Parisien со ссылкой на лидера движения Лори Хумуни.

«Деэскалация невозможна, если продолжатся военные и полицейские преследования. Единственное возможное решение — политическое», — заявила Хумуни.

Помимо полиции, сторонники независимости архипелага потребовали отставки верховного комиссара заморской территории Луи Ле Франа и прокурора Ива Дюпа. По словам Хумуни, эти два чиновника являются источниками нестабильности и конфликта на архипелаге.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон объявил о приостановке проекта избирательной реформы в Новой Каледонии.

В апреле 2024 года Франция решила дать избирательные права всем, кто живет в Новой Каледонии более 10 лет, в том числе и европейцам. Это привело к протестам, которые уже переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Макрон принял решение ввести войска на острова.

Ранее Макрон прибыл в Новую Каледонию.

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