Власти Японии извинились перед жертвами принудительной стерилизации

Премьер-министр Японии Фумио Кисида впервые извинился перед принудительно стерилизованными по закону о защите евгеники японцами. Обращение японского премьера транслировал телеканал NHK.

В Японии на протяжении 48 лет действовал закон о защите евгеники, который позволял проводить принудительную стерилизацию людей с умственными или психическими расстройствами, а также имеющих серьезные генетические заболевания. Операциям были подвергнуты около 25 тысяч человек, при этом большая часть — 16 тысяч человек — не давали свое согласие на стерилизацию.

«Я приношу искренние извинения за это от имени правительства. Подобные меры являются нарушением человеческого достоинства, чего не должно было произойти, это нарушение прав человека. Вспоминая о значительных страданиях и тяжелых усилиях, которые вы вынесли и физически, и морально, я понимаю, что решение этой проблемы не может быть отложено», — заявил Кисида.

Также японский премьер заявил, что после того, как верховный суд страны (вслед за судами некоторых японских префектур) признал закон о защите евгеники неконституционным, кабинет министров Японии одобрил закон о компенсациях жертвам принудительной стерилизации в размере 3,2 миллиона иен. Однако первоначально, когда закон о компенсациях был принят, он мог коснуться только 1,1 тыс. пострадавших.

Кисида пообещал решить эту проблему.

До этого стало известно, что японцам, пострадавшим от принудительной стерилизации, выплатят компенсации.

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