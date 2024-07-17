В Соединенных Штатах после Холодной войны деградировала национальная идеология — в данный момент американская идея не привлекает значительно меньше сторонников по всему миру. Об этом изданию Foreign Affairs заявил доцент Гарвардской школы бизнеса Джереми Фридман.

«Если раньше Соединенные Штаты делали упор на демократию и свободное предпринимательство, то теперь они начали продвигать религиозную свободу, права ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) и свой собственный бренд феминизма», — заявил Фридман.

Политолог добавил, что стратегия Соединенных Штатов заметно изменилась, и Вашингтон почувствовал себя гегемоном, который имеет право крайне жестко относиться к любому инакомыслию — в том числе среди своих традиционных союзников.

В это же самое время, как считает Фридман, Россия и Китай демонстрируют последовательную стратегию в формировании национальных идеологий, основывая их на защите традиционных ценностей.

До этого российский дипломат рассказал об изменении отношения Латинской Америки к Западу.

Ранее Россия призвала США не считать страны Латинской Америки собственным «задним двором».