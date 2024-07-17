Политолог: покушение на Трампа не было инсценировкой

Политолог Аксинья Гурьянова в интервью Общественной службе новостей высказала свое мнение о причинах и возможных последствиях покушения на экс-президента США Дональда Трампа. По ее мнению, данное событие не похоже на инсценировку в пользу республиканцев.

«Чтобы это организовать, необходима целая связка высокопоставленных людей, и, что важно, поскольку ручейки финансирования Трампа и Байдена пересекаются, помимо организаторов, нужно было согласие Байдена на такой мировой спектакль, ведь победа Трампа сейчас все более очевидна», — пояснила она.

Она добавила, что Трамп способен изменить вектор политики США и, пусть не сразу, начать диалог с Россией. Будущее планеты, по ее словам, за консерваторов.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Оказав помощь, экс-президента США выписали из больницы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее американская разведка на фоне сообщений о якобы разработке Ираном планов ликвидации Трампа заявила, что в ближайшие недели на него могут быть совершены новые покушения.

Ранее в США предрекли «беду» для Украины из-за Трампа.