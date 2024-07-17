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В Европе решили восстановить украинскую экономику с помощью частного бизнеса

В Еврокомиссии призвали частный бизнес активнее вкладываться в экономику Украины

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Global Look Press

Заместитель главы межведомственного подразделения, который координирует помощь и восстановление Украины в Европейской комиссии (ЕК), Пьер-Арно Пру призвал власти Европейского союза активизировать работу по привлечению инвестиций частного бизнеса в ВВП Украины. Его цитирует Euractiv.

По словам чиновника, на сегодняшний день потребности Украины в инвестициях оцениваются примерно в $500 млрд долларов. На этом фоне обещанная властями Евросоюза финансовая помощь Киеву в размере €50 млрд значительно отстает от необходимого для восстановления украинской экономики объема вложений.

Пру отметил, что приблизиться к вышеуказанной цели возможно при наращивании инвестиций со стороны представителей западного бизнес-сообщества.

«Важно задействовать частный сектор и убедиться, что мы сможем привлечь его к работе. Потребности Украины в финансовой помощи огромны», — подытожил чиновник.

До этого обозреватель Джуд Руссо заявил, что военная помощь от США не сможет восстановить украинскую экономику в будущем, а призвана только наживаться на благосостоянии американских налогоплательщиков.

Ранее финансист предрек развал ЕС и крах евро из-за Украины.

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