Генсек НАТО назначил главу представительства организации на Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил своего бывшего помощника по операциям, оборонной политике и планированию Патрика Тернера на пост главы представительства организации на Украине. Об этом сообщается на официальном сайте Североатлантического альянса.

В заявлении отмечается, что в новой должности Тернер будет регулировать взаимодействие Киева и НАТО.

«Он также будет координировать усилия Североатлантического альянса и снабжать его оценками и рекомендациями по ситуации на Украине», — говорится в публикации.

Из сообщения следует, что новый глава представительства НАТО в Киеве официально вступит в должность в сентябре текущего года. При этом, комментируя ситуацию, Столтенберг назвал Тернера опытным и преданным своему делу государственным служащим.

«Я уверен, что он преуспеет в этой важной роли, поскольку Североатлантический альянс продолжает наращивать свою поддержку Украине», — добавил генеральный секретарь.

17 июля король Великобритании Карл III заявил о желании его страны сыграть ведущую роль в процессе принятия Украины в НАТО. В то же время он подчеркнул, что лейбористское правительство Соединенного королевства намерено сохранить приверженность ценностям Североатлантического альянса.

Ранее в Верховной раде сравнили вступление Украины в НАТО с колонизацией Марса.