Стрелявший в Трампа взял отгул в день покушения, чтобы «кое-что сделать»

Томас Мэтью Крукс, стрелявший в бывшего президента США Дональда Трампа, взял отгул на работе в день покушения на политика. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что 13 июля мужчина был на работе. В тот день он попросил начальство дать ему выходной, чтобы «кое-что сделать». Своих коллег стрелок предупредил, что вернется на работу 14 июля.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Крукса ликвидировали на месте. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Издание The New York Post написало, что одноклассники Мэтью Крукса назвали его «комично плохим» в стрельбе. Отмечалось, что мужчина в школьные годы пытался вступить в команду по стрельбе, однако его не приняли из-за плохих результатов.

Ранее глава Секретной службы взяла на себя ответственность после стрельбы по Трампу.