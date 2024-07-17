Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стрелявший в Трампа взял отгул в день покушения, чтобы «кое-что сделать»

CNN: Крукс взял отгул в день покушения на Трампа с целью «кое-что сделать»

close
100%
Aaron Josefczyk/Reuters

Томас Мэтью Крукс, стрелявший в бывшего президента США Дональда Трампа, взял отгул на работе в день покушения на политика. Об этом сообщает CNN со ссылкой на сотрудников правоохранительных органов.

Отмечается, что 13 июля мужчина был на работе. В тот день он попросил начальство дать ему выходной, чтобы «кое-что сделать». Своих коллег стрелок предупредил, что вернется на работу 14 июля.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Крукса ликвидировали на месте. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Издание The New York Post написало, что одноклассники Мэтью Крукса назвали его «комично плохим» в стрельбе. Отмечалось, что мужчина в школьные годы пытался вступить в команду по стрельбе, однако его не приняли из-за плохих результатов.

Ранее глава Секретной службы взяла на себя ответственность после стрельбы по Трампу.

Все новости на тему:
Покушение на Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами