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В Кремле обвинили ЕС в попытках дезавуировать полномочия Орбана

Песков: РФ не получала никакой реакции от Запада по мирным предложениям Орбана

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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Кремль не получал никакой реакции от западных стран по мирным предложениям премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине, были публичные ответы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Ничего не получали», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Представитель Кремля отметил, что со стороны Запада «были публичные ответы».

По его словам, европейцы пытаются дезавуировать полномочия Орбана по мирному урегулированию, показывают решимость помогать Киеву в военных делах. Это и есть их ответ на предложения венгерской стороны, предположил Песков.

17 июля глава Европейского совета Шарль Мишель отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что переговоры не могут проводиться без Киева.

15 июля газета Bild писала, что Виктор Орбан в письме к Мишелю призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также переговорам с Китаем по мирной конференции для разрешения конфликта на Украине.

В письме Орбан дал краткую оценку своих бесед с лидерами Украины Владимиром Зеленским, России Владимиром Путиным, Китая Си Цзиньпином, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и экс-президентом США Дональдом Трампом, а также представил некоторые предложения на рассмотрение. Орбан полагает, что в ближайшее время интенсивность конфликта на Украине сильно вырастет.

Ранее глава МИД Венгрии рассказал об угрозах в адрес Будапешта со стороны ЕС.

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Операция на Украине
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