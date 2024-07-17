Европарламент отказался обсуждать покушение на Трампа и войну в Газе

Депутаты Европарламента отказались выносить на обсуждение ситуацию с покушением на бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и войну в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что представители левых партий предлагали включить в повестку дискуссию об отношениях Евросоюза и Израиля на фоне операции последнего в Газе, а правые требовали обсудить посягательство на жизнь Трампа и выступить с осуждением покушения.

Тем не менее большинство депутатов проголосовало против инициатив, и в итоге парламентарии обсуждали только военную помощь Украине.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-офицер армии США не исключил дальнейших попыток покушения на Трампа.