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Европарламент отказался обсуждать покушение на Трампа и войну в Газе

В Европарламенте решили не вносить в повестку дня покушение на Трампа

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IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

Депутаты Европарламента отказались выносить на обсуждение ситуацию с покушением на бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и войну в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что представители левых партий предлагали включить в повестку дискуссию об отношениях Евросоюза и Израиля на фоне операции последнего в Газе, а правые требовали обсудить посягательство на жизнь Трампа и выступить с осуждением покушения.

Тем не менее большинство депутатов проголосовало против инициатив, и в итоге парламентарии обсуждали только военную помощь Украине.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-офицер армии США не исключил дальнейших попыток покушения на Трампа.

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