Экс-офицер армии США не исключил дальнейших попыток покушения на Трампа

Кандидату в президенты США Дональду Трампу следует быть максимально осторожным, поскольку попытки покушения могут продолжиться. Об этом в беседе с Tsargrad.tv заявил военный эксперт, бывший офицер армии США Станислав Крапивник. Демократы, по его словам, не остановятся ни перед чем, стремясь сохранить власть.

«Да, все возможно. Они пытались отстранить Трампа. <...> Они идут до победного конца. Нельзя ничего исключать», — сказал Крапивник.

Он также допустил, что для России представители демпартии готовят новую провокацию.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Оказав помощь, экс-президента США выписали из больницы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее американская разведка на фоне сообщений о якобы разработке Ираном планов ликвидации Трампа заявила, что в ближайшие недели на него могут быть совершены новые покушения.

Ранее бывшая конкурентка Трампа выразила ему поддержку.