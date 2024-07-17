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ФБР не может установить мотив совершившего покушение на Трампа

AP: ФБР не может установить мотив стрелявшего в Трампа

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Brendan McDermid/Reuters

ФБР, опросив более сотни человек и получив необходимые данные, так и не смогло установить мотивов стрелявшего в экс-президента США на митинге в Пенсильвании Томаса Мэттью Крукса. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Отмечается, что после того, как американские спецслужбы получили доступ к телефону злоумышленника, проверили его компьютер, дом и машину и опросили более 100 человек, «загадка того, почему он открыл огонь на митинге Трампа в субботу… осталась такой же неразгаданной, как и в тот момент, когда это произошло».

Сотрудник правоохранительных органов сообщил Associated Press на условиях анонимности, что телефон Крукса не дал «никаких значимых улик», связанных с мотивом или с тем, действовал ли он в одиночку.

Покушение на Дональда Трампа произошло вечером 13 июля. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Стрелявшим являлся 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс, его ликвидировали на месте. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Венгрии назвал покушение на Трампа безумным.

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