Глава МИД Венгрии заявил о нападениях на политиков, которые выступают за мир

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто, комментируя покушение на бывшего президента США Дональда Трампа, заявил, что в последнее время не в первый раз нападают на выступающих за мир политиков. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр назвал «безумным» мир, в котором могут происходить такие вещи. Он подчеркнул, что за последние месяцы уже не в первый раз совершаются нападения на политиков, которые выступают за мир и являются патриотами.

Сийярто напомнил, что в соседней с Венгрией Словакии произошло похожее покушение, когда тяжело ранили премьер-министра Роберта Фицо, который придерживался позиции за мир и был патриотом.

До этого член палаты представителей конгресса США республиканец Байрон Дональдс заявил, что Трамп стал более энергичным после совершенного на него покушения.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы.

Ранее Иран опроверг сообщения о планах покушения на Трампа.