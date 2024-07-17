В США заявили о благодарности Трампа Богу

Бывший президент США Дональд Трамп благодарен Богу за спасение его жизни в ходе покушения. Об этом в комментарии Daily Mail заявила член палаты представителей Мария Салазар со ссылкой на близкого к Трампу человека.

По ее словам, Трамп верит, что Бог спас ему жизнь. Экс-президент также «верит, что Бог дал ему еще одну возможность».

Салазар отметила, что пережитое покушение оказало существенное влияние на политика. Она добавила, что «вы начинаете вести другую жизнь» и «внутренне меняетесь», если «каким-то образом небесные силы коснулись вас».

До этого газета Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что Трамп считает подарком от Бога тот факт, что ему удалось выжить после покушения во время митинга.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США предупредили о возможных новых покушениях на Трампа.