Экс-депутат Рады предрек судьбоносный момент для Украины осенью

Осенью настанет судьбоносный момент для Украины, когда Западу придется выбирать между миром и эскалацией конфликта. Такой прогноз в беседе Tsargrad.tv дал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

«Оружия поставляется немного Западом. А у Украины демографические проблемы. С мобилизацией не так просто. Зимой с отоплением, с электроэнергией тоже будет не так просто. Финансирование Западу надо будет увеличивать кратно, в разы. А если не будет живой силы в армии?» — задался вопросом политик.

По его словам, Запад осознает, что осенью нужно будет либо договариваться, либо вводить свои войска.

17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что западные страны на полях заседаний Совбеза ООН изучают новые возможности по организации переговоров в целях урегулирования украинского кризиса.

До этого в пресс-службе министерства иностранных дел Швейцарии заявили, что совместно с Украиной работают над продолжением мирного процесса по урегулированию российско-украинского конфликта.

Ранее Зеленский анонсировал новый мирный план по Украине.