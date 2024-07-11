НАТО призвало мир не оказывать помощь России

Лидеры государств — членов Североатлантического альянса призвали все страны не оказывать из-за конфликта на Украине никакой военной помощи России. Об этом сообщается в итоговой декларации проходящего в Вашингтоне саммита НАТО.

В документе отмечается, что альянс призывает все страны не оказывать никакой помощи Москве. НАТО осуждает всех тех, кто способствует России и тем самым продлевает украинский конфликт.

До этого сообщалось, что в течение следующего года Североатлантический альянс предоставит Украине на военные нужды как минимум $40 млрд.

9 июля в Вашингтоне началась встреча стран — членов НАТО. Это трехдневное мероприятие с темой «Украина и трансатлантическая безопасность» посвящено 75-й годовщине образования альянса.

В саммите принимают участие лидеры 32 государств — членов блока. Это первый саммит для Швеции и второй для Финляндии.

Ранее премьер Эстонии понадеялась, что НАТО объявит Россию долгосрочной угрозой.