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Стало известно, сколько украинцев имеют бронь от мобилизации

Депутат Рады Наталуха: около 600 тысяч украинцев имеют бронь от мобилизации

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Алексей Майшев/РИА Новости

На Украине почти 600 тысяч мужчин призывного возраста имеют бронь от мобилизации в армию. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по экономическому развитию Дмитрий Наталуха, передает «Общественное радио».

«Последние цифры по бронированию говорят о том, что забронированных у нас есть чуть меньше 600 тысяч мужчин. Похоже, 565 тысяч», — сказал он, подчеркнув, что в стране насчитывается порядка 2 млн 620 тыс. трудоустроенных лиц призывного возраста.

Днем 3 июля бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что Соединенные Штаты выражают недовольство недостаточными темпами мобилизации населения на Украине, Киев не смог мобилизовать необходимое для пополнения сил количество жителей.

Накануне заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая сообщила, что в Вооруженные силы страны вступило свыше 3 тыс. заключенных, освобожденных условно-досрочно по новому закону.

17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации заключенных. Как следует из документа, в ряды Вооруженных сил Украины теперь могут быть призваны все заключенные, за исключением отбывающих наказание по тяжким статьям (от государственных изменников до педофилов).

Ранее эффективность насильственной мобилизации в ВСУ поставили под сомнение.

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