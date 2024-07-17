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В МИД России прокомментировали выступление Лаврова на заседании СБ ООН

Захарова: выступления в СБ ООН показали, что Запад оказался в меньшинстве

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Выступления в рамках заседания Совбеза ООН 16 июля продемонстрировали, что Запад оказался в меньшинстве, в то время как голос мирового большинства звучал в унисон, в том числе с позицией России. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Достучаться до Запада или не достучаться. Мировое большинство стучится вместе с нами», — сказала она.

Захарова отметила, что выступления представителей государств мирового большинства звучали в унисон российской стороне, все говорили о многополярности, истинном сотрудничестве.

«Мы стучимся в дверь, за которой самоизолировался коллективный Запад, который оказался в меньшинстве», — добавила дипломат.

15 июля глава МИД России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. Министр в качестве председателя Совбеза ООН проведет дебаты министерского уровня на тему «Многостороннее сотрудничество в интересах формирования более справедливого, демократического и устойчивого мироустройства». В среду состоится министерское заседание, касающееся положения на Ближнем Востоке. Во время него будет обсуждаться и палестинский вопрос.

Ранее Лавров рассказал, какое будущее ждет Евросоюз в новом мире.

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