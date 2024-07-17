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Захарова: средства для укрепления безопасности в США в итоге ушли на бойню

Захарова: деньги на укрепление безопасности в США ушли на Украину

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Деньги, которые должны были пойти на укрепление безопасности США, идут на Украину для продолжения конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит ТАСС.

«Перевалили уже за сотни миллиардов долларов — деньгами, кредитами, вооружением ушло туда на бойню, не на пресловутую защиту Украины. Какая это защита?» — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что эти деньги могли быть употреблены «на явные, очевидные нужды», и в США стоит один вопрос: где деньги, и почему они уходят бесконтрольно?

До этого представитель МИД РФ, комментируя покушение экс-президента США Дональда Трампа, уже высказывала мнение, что США вместо финансирования Украины следовало бы вложить деньги в безопасность внутри страны.

Захарова также заявляла, что принятые на прошедшем в Вашингтоне саммите НАТО решения призваны стимулировать Украину продолжать вести конфликт с Россией.

Ранее Украину сравнили с расходным материалом.

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