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В Сингапуре заявили, что Зеленский не хочет дипломатического решения конфликта

МО Сингапура: Зеленский не хочет мирного решения конфликта на Украине

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Kevin Mohatt/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский не стремится к дипломатическому и мирному решению конфликта на Украине, об этом он заявляет публично. С таким мнением на форуме Аспенского института по безопасности выступил глава минобороны Сингапура Н Эн Хэнь.

«Зеленский не хочет иметь дело с дипломатическим решением», — подчеркнул министр.

Хэнь напомнил, что с соответствующим заявлением Зеленский неоднократно выступал, в том числе и на прошедшем в Сингапуре Азиатском саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

До этого американская газета The New York Times писала, что пока на Украине идет конфликт, ее власти разрабатывают план прекращения боевых действий путем переговоров. Авторы статьи заявили, что на это указывают слова украинского президента Владимира Зеленского, который 15 июля заявил о необходимости присутствия представителей РФ на следующем мирном саммите.

При этом руководитель второго департамента стран СНГ российского МИД Алексей Полищук заявил, что заявления украинских властей о готовности к мирным переговорам с Россией являются «очковтирательством».

Ранее Песков объяснил, почему на Украине большинство выступает против переговоров.

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