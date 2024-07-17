В США предупредили о возможных новых покушениях на Трампа

Американская разведка на фоне сообщений о якобы разработке Ираном планов ликвидации экс-президента США Дональда Трампа заявляет, что в ближайшие недели на него могут быть совершены новые покушения. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Официальные лица заявили, что в последние месяцы объем разведывательной информации увеличился, и сотрудники разведки стали более уверены в намерениях Тегерана. Они также заявили, что в ближайшие недели могут быть новые покушения на жизнь Трампа», — говорится в сообщении издания.

До этого сообщалось, что американские спецслужбы получают все больше доказательств якобы причастности Ирана к разработке планов по покушению на Трампа. Отмечалось, что Тегеран якобы может осуществить соответствующие намерения в преддверии выборов в США в ноябре.

13 июля Трамп пережил покушение на свою жизнь во время предвыборного митинга в Пенсильвании. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи Трампа выписали из больницы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава МИД Венгрии назвал покушение на Трампа безумным.