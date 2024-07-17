На Украине понадеялись, что Вэнс изменит мнение о помощи Киеву

Кандидат от республиканцев на пост вице-президента США Джей Ди Вэнс, известный тем, что выступает против помощи ВСУ со стороны Вашингтона, может изменить свою позицию по этому вопросу. Об этом в беседе с Politico заявил глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Александр Мережко.

«Его взгляды могут измениться и по международным вопросам», — подчеркнул украинский депутат.

Как указал Мережко, Вэнс со временем превратился из яростного критика Трампа в решительного сторонника, а это означает, что и по ряду других вопросов на его мнение можно повлиять.

До этого агентство Bloomberg писало, что экс-президент США Дональд Трамп в случае прихода к власти может начать относиться к Украине «более скептически», если «прислушается» к советам Вэнса.

Ранее NYT напомнила о нелестных словах кандидата в вице-президенты США Вэнса об Украине.