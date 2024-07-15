Зеленский озвучил планы подготовки второй конференции по Украине

Для подготовки второй конференции по урегулированию конфликта на Украине запланированы переговоры, которые пройдут с конца июля по сентябрь. Об этом со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского сообщает ТАСС.

По словам Зеленского, первая встреча на уровне министров — советников по национальной безопасности, вероятно, пройдет в Катаре в конце июля, ее темой станет энергетическая безопасность. Далее, в августе, в Турции состоится встреча по свободе судоходства и продовольственной безопасности. Наконец, в сентябре в Канаде запланирована встреча «по гуманитарному направлению».

Ожидается, что по итогам переговоров к ноябрю будет подготовлен план проведения нового саммита по Украине.

В июне в Швейцарии состоялся первый саммит по Украине, в котором приняли участие представители 92 стран, Россию на него не пригласили. В июле Киев заявил, что может пригласить российскую сторону на следующий саммит.

10 июля агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Украина хочет созвать вторую встречу для обсуждения мира с участием России. По его данным, Киев намерен добиться переговоров до выборов президента США в ноябре. 11 июля Зеленский в рамках встречи с президентом США Джо Байденом сообщил ему, что этот саммит нужно организовать до конца года.

Ранее Зеленский анонсировал новый мирный план по Украине.