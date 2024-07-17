Трамп: из-за санкционной политики к США стали хуже относиться в мире

Санкционная политика США в ее нынешнем виде приводит к тому, что страны мира стали хуже относиться к Вашингтону. Об этом в интервью Bloomberg заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп.

«То, что мы сейчас делаем в плане санкций, приводит к тому, что все отдаляются от нашей страны. Так что я не люблю санкции», — заявил он.

При этом Трамп подчеркнул, что когда он был у власти, то в случае с Ираном считал санкции очень полезными.

В июне президент России Владимир Путин сделал Киеву и Западу «реальное предложение» по «окончательному завершению» СВО. По его словам, чтобы приступить к мирным переговорам, украинские войска должны быть полностью выведены с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украина должна отказаться от планов по вступлению в НАТО и от размещения на территории страны ядерного оружия. Страны Запада должны снять все антироссийские санкции.

Ранее в Китае заявили, что антироссийские санкции ведут к дедолларизации.