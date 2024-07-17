Экс-посол не исключил, что власти Австралии угрожали Ассанжу

Австралийские власти могли выступить с угрозами в адрес основателя платформы WikiLeaks Джулиана Ассанжа, если тот не откажется от активности в политике. Об этом в беседе с РИА Новости заявил экс-посол Австралии в РФ Тони Кевин.

«Вполне вероятно, что (власти Австралии. — прим. ред.) в частном порядке предупредили Ассанжа во время его поездки из Великобритании домой, что сейчас он находится «на испытательном сроке», и ему было бы полезно воздержаться от политической активности», — подчеркнул он.

Как отметил Кевин, предупреждения Ассанжу могли сделать высокопоставленные чиновники и дипломаты Австралии. К примеру, посол Австралии в Вашингтоне Кевин Радд или верховный комиссар Австралии в Британии Стивен Смит.

Экс-посол не исключил, что представители австралийских властей могли угрожать Ассанжу в том числе экстрадицией из страны. По оценке Кевина, Ассанж вряд ли снова захочет «стать мучеником», поэтому будет действовать осторожно.

До этого жена освобожденного из тюрьмы Ассанжа Стелла рассказала журналистам, что ее муж после освобождения собирается каждый день плавать в океане, а также наслаждаться нормальным сном и едой.

26 июня журналист признал вину в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне. Его приговорили к пяти годам, которые он уже провел за решеткой, и прямо из суда Северных Марианских островов отпустили домой в Австралию.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ заявил, что сделка Ассанжа призвана защитить источники от раскрытия.