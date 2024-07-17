В Приднестровье рассказали о регулярных военных учениях Молдавии у границы с регионом

Власти Молдавии не стремятся к эскалации ситуации с Приднестровьем, однако Кишинев регулярно перемещает военную технику и проводит военные учения у границы с регионом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Лично я живу с верой в мир и в то, что руководство Молдовы так же не желает эскалации», - подчеркнул он.

По словам Красносельского, у Приднестровья регулярно фиксируются перемещения военной техники, полеты авиации, которых с марта 2024 года власти ПМР насчитали более 100, высадка десантников. Глава Приднестровья задается вопросом, разве соответствующие действия Кишинева – это «про мир»?

До этого Красносельский в ходе встречи с послом Евросоюза в Молдавии Янисом Мажейксом заявил, что Кишинев отверг предложение о мире с Тирасполем.

Речь шла об отказе молдавского руководства от подписания декларации о приверженности переговорным методам в процессе урегулирования приднестровского конфликта.

Ранее российские военные заявили о недопущении повторения вооруженного конфликта в Приднестровье.