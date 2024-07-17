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В России пообещали ответить Украине за провокации в отношении Белоруссии

МИД РФ: любой провокации Украины в отношении Белоруссии будет дан ответ

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Reuters

Любой провокации Украины в отношении Белоруссии в соответствии с военной доктриной Союзного государства будет дан ответ. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук, слова которого передает ТАСС.

«Агрессия против Белоруссии будет квалифицироваться Россией как посягательство на общую союзную территорию, — заявил он.

29 июня в минобороны Белоруссии заявили, что «коалиция западных стран» пытается втянуть Минск в конфликт на Украине. В ведомстве утверждали, что на белорусско-украинской границе ведется сосредоточение вооружений и личного состава ВСУ, идет минирование и «наращивание инженерных заграждений». Позже Украина отвела войска, ранее сконцентрированные в районе границы с Белоруссией. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что урегулированием напряженной обстановки на границе Белоруссии и Украины занимались не дипломаты, а военные.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее генсека НАТО обеспокоило появление военных Китая в Белоруссии.

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