Венгрия скрестила пальцы за победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах с учетом того, что при нем отношения Вашингтона и Будапешта были на высоком уровне. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, слова которого передает РИА Новости.

«Безусловно, мы скрещиваем пальцы за победу Трампа. Но мы не граждане США, так что не думаю, что это имеет значение», — заявил он, подчеркнув, что при президентстве Трампа в мире не велись серьезные войны.

До этого Сийярто заявил, что угрозы и шантаж со стороны руководства Евросоюза не заставят Венгрию прекратить мирную миссию по урегулированию украинского конфликта.

Утром 17 июля министр иностранных дел Китая Ван И в рамках телефонного разговора с руководителем внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сийярто заявил, что Пекин готов сотрудничать с Будапештом, чтобы способствовать развитию ситуации на Украине в направлении политического урегулирования.

Ранее Трамп допустил ослабление ограничений против России.