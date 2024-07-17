Китай планирует сотрудничать с Венгрией по урегулированию российско-украинского конфликта

Министр иностранных дел Китая Ван И в рамках телефонного разговора с руководителем внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сийярто заявил, что Пекин готов сотрудничать с Будапештом, чтобы способствовать развитию ситуации на Украине в направлении политического урегулирования. Об этом сообщает РИА Новости.

Ван И подчеркнул, что Китай готов сотрудничать с Венгрией, чтобы собрать больше сил для поддержки мира, а также подать больше рациональных голосов, которые поспособствуют развитию ситуации на Украине.

До этого стало известно, что глава Европейского совета Шарль Мишель отверг мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, отметив, что переговоры не могут проводиться без Киева.

15 июля газета Bild писала, что Виктор Орбан в письме к Мишелю призвал к возобновлению дипломатических отношений с Россией, а также переговорам с Китаем по мирной конференции для разрешения конфликта на Украине. В письме Орбан дал краткую оценку своих бесед с лидерами Украины Владимиром Зеленским, России Владимиром Путиным, Китая Си Цзиньпином, Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и экс-президентом США Дональдом Трампом, а также представил некоторые предложения на рассмотрение. Орбан полагает, что в ближайшее время интенсивность конфликта на Украине сильно вырастет.

Ранее в Венгрии выступили за скорейшее прекращение огня на Украине.