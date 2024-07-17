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В конгрессе заявили, что Трамп стал еще более энергичным после покушения

Конгрессмен Дональдс: энергия Трампа после покушения лишь увеличилась

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Brian Snyder/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп стал более энергичным после совершенного на него покушения. Об этом РИА Новости заявил член палаты представителей конгресса США республиканец Байрон Дональдс.

По словам конгрессмена, поведение Трампа в основном осталось прежним. При этом Дональдс отметил, что фокус и энергия бывшего президента возросли. Это поможет Трампу в дальнейшей работе.

До этого сообщалось, что слух Трампа мог ухудшиться из-за попадания пули в ухо во время попытки покушения на него на митинге в Пенсильвании.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее Иран отреагировал на заявление о своей роли в покушении на Трампа.

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