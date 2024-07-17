Трамп обвинил Байдена в действиях, приведших Россию и Китай к сближению

Политика президента США Джо Байдена подтолкнула Россию и Китай к сближению. Об этом в интервью Bloomberg заявил кандидат в президенты от Республиканской партии США Дональд Трамп.

По его словам, Байден вынудил Москву и Пекин «пожениться». И они теперь являются «семьей».

Трамп снова указал на риск опасности начала третьей мировой войны. Он отметил, что осталось дотерпеть пять месяцев до окончания президентских полномочий Байдена.

До этого Трамп заявил, что Тайвань должен платить США за защиту от Китая.

16 июля сообщалось, что специальный комитет палаты представителей конгресса США по Китаю запросил у Белого дома сведения об опыте противодействия американским вооружениям на Украине, который Россия передает КНР.

Ранее Трамп оценил возможность войны между США и Китаем.