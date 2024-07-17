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Макгрегор заявил, что украинцы живут в аду

Экс-советник Пентагона Макгрегор: украинцы живут в аду, созданном политиками США

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Dan Neal/U.S. Army

Украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона. Об этом заявил экс-советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в соцсети X.

«Украинцы живут в аду, который создал для них политический класс Вашингтона», — заявил бывший советник Пентагона.

До этого участник движения «Другая Украина», бывший депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров заявил, что украинцы запредельно недовольны президентом страны Владимиром Зеленским. Он считает, что оснований для государственного переворота на сегодняшний день у людей гораздо больше, чем это было в 2004 и 2014 годах.

Килинкаров также прокомментировал результаты опроса Центра Разумкова, в соответствии с которым 44% украинцев выступают за начало мирных переговоров. По его мнению, в действительности граждан, которые поддерживают диалог Киева и Москвы, гораздо больше, но они не могут признаться в этом, находясь в «условиях беспределов и беззакония».

Ранее Дмитрий Медведев допустил, что Украины не будет уже через 10 лет.

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