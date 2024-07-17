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Генеральный инспектор МВБ США начал расследование покушения на Трампа

Fox News: генинспектор МВБ США приступил к расследованию покушения на Трампа

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Gene J. Puskar/AP

Генеральный инспектор министерства внутренней безопасности (МВБ) США Джозеф Куффари приступил к расследованию обстоятельств покушения на экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

Формальной целью расследования является оценка действий Секретной службы США по обеспечению безопасности Трампа во время проведения митинга в Пенсильвании.

Примечательно, что Куффари был назначен на пост генерального инспектора МВБ в 2019 году самим Трампом, который тогда был президентом США.

До этого сообщалось, что полицейские находились в здании, с крыши которого Мэтью Крукс стрелял в Трампа.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания. В политика выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. После оказания помощи экс-президента США выписали из больницы.

Стрелявшего ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал Трамп.

Ранее новость о спасении Трампа девушкой-телохранителем из России назвали фейком.

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Покушение на Трампа
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