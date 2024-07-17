В МИД РФ рассказали о непубличных сигналах Киева по предложениям Путина

Глава второго департамента стран СНГ министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Полищук заявил, что Москва не получала ни с Запада, ни из Киева непубличных сигналов по мирной инициативе президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

Он утверждает, что реакция Киева на инициативу Путина была «резко негативной», а также звучала только в публичном пространстве.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики не связывались с Кремлем по мирным инициативам по Украине, озвученным российским лидером Владимиром Путиным.

14 июня Путин перед стартом мирной конференции по Украине в Швейцарии представил новые мирные предложения по урегулированию конфликта, включая признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как частей России, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против Москвы.

Президент РФ отмечал, что эта инициатива реально предполагает возможность прекращения конфликта и перехода к его политико-дипломатическому разрешению.

Ранее Путин связал нежелание Украины прекращать огонь с выборами.