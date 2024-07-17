В США заявили, что при Трампе Америка будет демонстрировать России силу

Соединенные Штаты в случае победы на президентских выборах Дональда Трампа будут взаимодействовать с Москвой, демонстрируя силу. Об этом, ссылаясь на выступление в кулуарах национального съезда Республиканской партии США лидера республиканского большинства в палате представителей Стива Скализа, сообщает РИА Новости.

Конгрессмен подчеркнул, что когда Трамп был главой государства, то он демонстрировал России силу, поэтому Москва тогда «не вторгалась на Украину».

До этого кандидат в президенты США Дональд Трамп допустил ослабление ограничений против России.

16 июля советник штаба Трампа Крис Ласивита на мероприятии на полях съезда республиканцев заявил, что администрация президента США Джо Байдена провоцирует Россию в вопросе Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «рассуждениями и спекуляциями» публикации о том, что Трамп в случае победы на грядущих президентских выборах в США может стать посредником по Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп готов лично провести переговоры с Путиным по Украине.