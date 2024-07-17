Макрон провел переговоры с некоторыми лидерами по ситуации в Газе

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные переговоры по ситуации в секторе Газа с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани и королем Бахрейна Хамадом бен Исой Аль Халифой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на France Press.

В рамках разговоров Макрон заявил о необходимости прекращения огня. По мнению французского президента, это необходимо для обеспечения освобождения заложников, а также для прекращения «страданий палестинского народа».

До этого президент Франции Эммануэль Макрон указал на важность немедленного прекращения боевых действий в секторе Газа и предотвращения вовлечения Ливана в конфликт.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее израильские ВВС ударили по Ливану.