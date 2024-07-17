Медведев пригласил бывшего лидера Pink Floyd выступить перед участниками СВО

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригласил британского музыканта, сооснователя и экс-лидера группы Pink Floyd Роджера Уотерса выступить с концертами перед участниками специальной военной операции на Украине. Слова Медведева передает Aif.ru.

«Приглашаю его выступить с концертами перед участниками специальной военной операции. Уверен, ребята это выступление высоко оценят», — заявил Медведев.

В декабре прошлого года Уотерс допустил возможность своего переезда в Россию.

На заседании Совета Безопасности ООН в 2023 году Уотерс заявил, что не считает российскую операцию на Украине неспровоцированной и осудил тех, кто, по его мнению, спровоцировал конфликт. Он также призвал президентов США, России и Украины договориться о прекращении огня. Помимо этого, музыкант также высказался против поставок западного оружия Украине.

Ранее Медведев назвал будущего генсека НАТО «разноцветным говорливым попугаем».