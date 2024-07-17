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Госдеп отверг предложение Лаврова устранить причины кризиса на Украине

В Госдепе отвергли требование РФ по устранению первопричины кризиса на Украине

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Depositphotos

Администрация США фактически отклонила требование Москвы по устранению корневых причин украинского кризиса, озвученное министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом пишет ТАСС.

В ходе регулярного брифинга для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что никакой военной угрозы со стороны Европы в адрес России не существует. Он отверг возможность угрозы и занятия территории России, подчеркнув, что такой взгляд не соответствует действительности.

Миллер также отметил, что Вашингтон сотрудничает с Киевом для обеспечения справедливого и стабильного мира на Украине, при этом подчеркнув, что именно Украина является ключевым игроком в данном вопросе, а не США.

В ответ на высказывания Лаврова о необходимости устранения корневых причин украинского кризиса, Миллер подчеркнул, что любое политико-дипломатическое урегулирование должно включать конкретные шаги по устранению угроз, исходящих от Запада в адрес России.

Также Лавров в ходе встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил о необходимости обсуждать выполнение договоренностей, достигнутых российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром республики Виктором Орбаном. Переговоры состоялись в штаб-квартире ООН.

1 июля РФ на один месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. На это время российская сторона запланировала ряд важных мероприятий, включая открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству 16 июля.

5 июля в Москве состоялись переговоры Путина и Орбана. Во время встречи венгерский премьер-министр задал российскому лидеру вопрос о возможности прекращения огня на Украине до начала переговоров и поинтересовался, есть ли у РФ план по поддержанию архитектуры безопасности в Европе.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.

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