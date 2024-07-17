Госдеп отверг предложение Лаврова устранить причины кризиса на Украине

Администрация США фактически отклонила требование Москвы по устранению корневых причин украинского кризиса, озвученное министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом пишет ТАСС.

В ходе регулярного брифинга для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что никакой военной угрозы со стороны Европы в адрес России не существует. Он отверг возможность угрозы и занятия территории России, подчеркнув, что такой взгляд не соответствует действительности.

Миллер также отметил, что Вашингтон сотрудничает с Киевом для обеспечения справедливого и стабильного мира на Украине, при этом подчеркнув, что именно Украина является ключевым игроком в данном вопросе, а не США.

В ответ на высказывания Лаврова о необходимости устранения корневых причин украинского кризиса, Миллер подчеркнул, что любое политико-дипломатическое урегулирование должно включать конкретные шаги по устранению угроз, исходящих от Запада в адрес России.

Также Лавров в ходе встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто заявил о необходимости обсуждать выполнение договоренностей, достигнутых российским президентом Владимиром Путиным и премьер-министром республики Виктором Орбаном. Переговоры состоялись в штаб-квартире ООН.

1 июля РФ на один месяц стала председателем Совета Безопасности ООН. На это время российская сторона запланировала ряд важных мероприятий, включая открытые дебаты по многостороннему сотрудничеству 16 июля.

5 июля в Москве состоялись переговоры Путина и Орбана. Во время встречи венгерский премьер-министр задал российскому лидеру вопрос о возможности прекращения огня на Украине до начала переговоров и поинтересовался, есть ли у РФ план по поддержанию архитектуры безопасности в Европе.

Ранее в ЕС назвали дату принятия Украины.