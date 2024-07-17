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Карта «Мир» может заработать в Китае

Посол КНР в РФ: Россия и Китай изучают возможность сотрудничества по карте «Мир»

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Максим Блинов

Россия и Китай изучают возможность сотрудничества по карте «Мир». Об этом сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в интервью газете «Известия».

«В настоящее время соответствующие финансовые учреждения Китая и России изучают возможность сотрудничества по платежной системе «Мир», — заявил он.

Посол подчеркнул, что для привлечения путешественников из-за границы КНР продолжает улучшать условия передвижения, в том числе выпускает «Заключения о дальнейшей оптимизации платежных услуг для повышения удобства оплаты». По его словам, это позволяет привязывать зарубежные банковские карты к китайским платежным платформам.

16 июля платежная система «Мир» начала свою работу в ограниченном режиме в некоторых ресторанах и торговых центрах Мьянмы. Мьянма стала 13-й страной, где доступна карта «Мир», помимо России. В настоящее время она успешно используется в Абхазии, Белоруссии, на Кубе и в Южной Осетии. В ближайшем будущем планируется внедрение «Мир» в Египте, Иране и Маврикии. Представители шести других стран также готовы к диалогу о возможности использования этой платежной системы.

До этого глава Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Дубынин заявил, что карты иностранных платежных систем постепенно выйдут из оборота в России.

Ранее национальную систему платежных карт атаковали хакеры.

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