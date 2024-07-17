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Швейцария и Украина работают над продолжением мирного процесса по урегулированию конфликта

«Известия»: Берн не отправлял РФ предложения по новой украинской конференции

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Denis Balibouse/Reuters

В пресс-службе Министерства иностранных дел Швейцарии заявили, что совместно с Украиной работают над продолжением мирного процесса по урегулированию Российско-украинского конфликта. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия».

В ведомстве отметили, что первый «саммит мира», который прошел в Швейцарии 15-16 июня, не дал желаемых результатов. В Берне отметили, что основной проблемой форума было отсутствие Российской Федерации и Китая.

По словам представителя пресс-отдела МИД Швейцарии Элизы Рагги, Берн убежден, что РФ необходимо включить в саммит по мере его дальнейшего продвижения, а мирный конфликт без участия Москвы — немыслим.

В посольстве России в Берне подчеркнули, что швейцарская сторона пока не направляла российской никаких обращений по поводу проведения второй мирной конференции по российско-украинскому конфликту.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для подготовки второй конференции по урегулированию конфликта на Украине запланированы переговоры, которые пройдут с конца июля по сентябрь.

Ранее Зеленский анонсировал новый мирный план по Украине.

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