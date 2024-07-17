Украина может уже перестать существовать к 2034 году, когда ее якобы планируют принять в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев, слова которого передает Aif.ru .

«Йенс Столтенберг сказал, что считает хорошим сценарием вступление Украины в НАТО в 2034-м. То есть никогда», — заявил Медведев, допустив, что Украина может перестать к этому времени существовать.

11 июля Дмитрий Медведев призвал сделать все для исчезновения Украины и НАТО. Днем ранее Медведев заявил, что поражение Киева не будет концом специальной военной операции (СВО).

До этого он заявил, что смена декораций в США может повлиять на решимость Украины начать переговоры, приостановив военные действия.

Ранее Медведев похвалил генсека НАТО и назвал его честным человеком.