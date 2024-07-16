Иран опроверг сообщения о планах покушения на Трампа

Постоянное представительство Ирана в ООН отвергло обвинение в подготовке покушения на экс-президента Дональда Трампа. Об этом сообщает информационное агентство IRNA.

Иранское постпредство назвало подобные обвинения со стороны американских СМИ «безосновательными и предвзятыми».

Также в иранском дипломатическом представительстве в ООН отметили, что считают Трампа преступником после приказа ликвидировать генерала Касема Сулеймани. Однако Тегеран, как утверждается, принял решение добиваться наказания Трампа только законными методами.

До этого телеканал CNN сообщил, что американская разведка полагает, что Иран планировал совершить убийство экс-президента США Дональда Трампа, однако эти планы не связаны с покушением на политика, которое произошло на встрече с избирателями в Пенсильвании.

Ранее хирург рассказал о последствиях для Трампа после попытки покушения в Пенсильвании.