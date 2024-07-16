Порошенко раскритиковал власти Украины за тяжелую ситуацию в энергетике

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил нынешние власти страны в том, что они не принимают никаких мер для восстановления энергетической системы. Экс-глава государства сделал соответствующее заявление в ходе выступления в Верховной раде, фрагмент которого появился на YouTube-канале «Прямой».

Политик обратил внимание, что парламентарии «прохлаждаются» под работающими кондиционерами. В то же время во многих многоэтажных жилых домах на территории Украины не работают свет и лифты.

«Я хочу вас проинформировать, что шесть недель назад мы требовали, чтобы немедленно был внесен в Верховную раду закон о снятии пошли и налогов с государственных закупок всех необходимых компонентов [для восстановления генерации электричества]», — сказал Порошенко.

При этом он дал понять, что это требование так и не было выполнено. В связи с этим бывший украинский лидер настойчиво поинтересовался у депутатов, где сейчас находятся солнечные батареи и аккумуляторы.

15 июля глава комитета Верховной рады по финансам и налоговой политике Даниил Гетманцев предложил гражданам охлаждаться в жару при помощи ведра и колодца. По его словам, жителям Украины не стоит отчаиваться из-за отсутствия возможности воспользоваться кондиционерами.

Ранее украинцев призвали несколько раз думать, прежде чем включать кондиционеры.