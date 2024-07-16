Журналисты NYT заявили о кризисе украинских властей из-за военного положения

В условиях военного положения украинские власти не могут провести парламентские выборы, что не дает им полноценно выполнять свою работу. Об этом пишет газета The New York Times.

Авторы материала уверены, что в Раде царит хаос. При этом они отмечают, что, согласно конституции, у парламента больше полномочий, чем у президента.

«В условиях военного положения невозможно провести выборы и заменить депутатов, сменивших работу, ушедших в армию или сбежавших из страны», — поясняется в публикации.

Журналисты утверждают, что на заседаниях отсутствует 10% законодателей. Одновременно с этим правящая партия «Слуга народа» распалась на фракции и фактически потеряла власть.

В статье утверждается, что неразбериха «сводит на нет значимость Рады», и на этом фоне активизируются противники действующего руководства.

До этого издание «Украинская правда» («УП»), ссылаясь на источник из команды президента, писала, что президент Зеленский планирует уволить премьер-министра страны Дениса Шмыгаля из-за отсутствия инициатив по управлению государством.

Ранее экс-депутат Рады описал сценарий смены власти на Украине.