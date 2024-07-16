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Патриарх Кирилл осудил Ивана Грозного

Патриарх Кирилл заявил, что Иван Грозный преступник и не может быть канонизирован

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Сергей Мокроусов/РИА «Новости»

Патриарх Кирилл заявил, что царь Иван IV Грозный совершил преступление, приказав убить митрополита Филиппа, и не может быть канонизирован. Об этом сообщает РИА Новости.

Патриарх добавил, что не может четко сказать, что именно сподвигло царя Ивана Четвертого отдать приказ убить митрополита.

«Но он совершил страшное преступление, и поэтому, когда сейчас некоторые представители наших патриотических сил чуть ли не требуют у патриарха канонизации Иоанна Грозного, всем отвечаю, пользуясь случаем, с этого амвона: никакой канонизации быть не может… Прошу считать эту тему закрытой», — заявил Кирилл.

До этого стало известно, что в Ватикане к лику святых могут причислить умершего в 2006 году подростка.

По данным источника, вскоре состоится собрание кардиналов, на котором будет обсуждаться вопрос канонизации. Наиболее вероятно, канонизация произойдет в следующем году. В случае, если это произойдет, Акутис станет первым канонизированным католической церковью святым в этом тысячелетии.

Ранее в Омске ликвидировали приход из-за иконы с бандеровцами.

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