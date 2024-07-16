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Лавров сообщил, что США призывают готовиться к затяжным войнам

Лавров: США призывают союзников готовиться к затяжным войнам

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Mary Altaffer/AP

США призывают союзников готовиться к затяжным войнам, причем не только в Европе. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его слова приводит ТАСС.

Глава российского МИД в ходе заседания Совета Безопасности ООН отметил, что заместитель главы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что Вашингтон и союзники «должны готовиться к затяжным войнам». Лавров уточнил, что она призывала готовиться к конфликтам не только в Европе.

«На замену созданных вокруг АСЕАН инклюзивных механизмов США и их союзники сколачивают подчиненные им закрытые конфронтационные блоки типа АУКУС и прочих разного рода «четверок» и «троек»», — заявил Лавров.

Также в ходе своего выступления глава МИД РФ назвал «унижением» Берлина решение подчиниться Вашингтону и разместить у себя американские дальнобойные ракеты.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что Североатлантический альянс всегда вел подготовку к войне с Россией.

Ранее в Германии объяснили призывы Запада готовиться к войне с Россией.

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